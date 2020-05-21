«Химкам» дали десять дней на поиск инвестора для выхода в РПЛ

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» не выйдут в Российскую премьер-лигу (РПЛ), если до конца мая клуб не найдет инвестора.

Глава ведомства отметил, что клуб находится в тяжелой финансовой ситуации, так как деньги региона идут на поддержку медиков и формирование коечного фонда.

«Конечно, в такой ситуации без инвесторов выходить в премьер-лигу мы бы не хотели. Сейчас мы проговариваем с инвесторами этот вопрос - если получится утвердить до конца мая финансирование, будем играть в премьер-лиге, если нет — останемся в Олимп — Футбольной национальной лиге», — цитирует Терюшкова ТАСС.

По словам министра, нет ничего страшного в том, что команда проведет еще один сезон во втором по силе дивизионе страны.

Розыгрыш Олимп — Футбольной национальной лиги был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. По итогам турнира «Химки» заняли второе место в турнирной таблице и напрямую вышли в РПЛ.

Ранее в «Химках» назвали минимальной вероятность выступления в РПЛ.