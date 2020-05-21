Глава МОК допустил возможность отмены Игр в Токио

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Игры в Токио могут быть отменены, если не удастся провести соревнования летом 2021 года.

Летняя Олимпиада в японской столице была перенесена с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

«Я понимаю, что невозможно постоянно переносить соревнования и нанимать по несколько тысяч человек в оргкомитет Игр. Также нельзя каждый год менять график международных федераций по всему миру, ведь у спортсменов должна быть определенность», — цитирует Баха «Би-би-си».

Функционер отметил, что для организации безопасности участников Игр могут потребоваться дополнительные меры безопасности. Бах предположил, что организаторы могут ввести карантин.

Ранееглава МОК высказался о возможном проведении Игр без зрителей.