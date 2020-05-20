Глава УЕФА назвал сроки завершения Лиги чемпионов

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что розыгрыш Лиги чемпионов планируется завершить к концу августа.

«Наш план — завершить турнир к концу августа. Я думаю, что это сработает. Вы никогда не знаете, что случится, но, кажется, все успокаивается. 80% европейских лиг собираются возобновить сезон, и я не вижу причин, почему Лига чемпионов и Лига Европы не должны быть проведены», — цитирует Чеферина Yahoo Sports со ссылкой на португальское издание Record.

Розыгрыш Лиги чемпионов был прерван из-за пандемии коронавируса. По последним данным, от COVID-19 скончались более 325 тыс. человек, 1,9 млн выздоровели. Общее число заболевших превысило 5 млн.

Ранее сообщалось, что 1/4 финала Лиги чемпионов будет состоять из одного матча.