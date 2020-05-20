Тарасова высказалась о конфликте с Родниной

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о конфликте с трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.

В одном интервью Тарасова вспомнила, как Роднина отправила больную раком бывшую фигуристку Елену Черкасскую на турнир в Австралию. В ответ на это олимпийская чемпионка заявила, что у тренера «давно что-то с мозгами».

«У меня ничего с Родниной не случилось. Мне уже надоело все это слушать, и я написала об этом. А она в ответ пишет, что у меня с головой плохо. Видно, что и у нее не очень хорошо», — сказала Тарасова в программе «Рожденные в СССР», выпуск которой опубликован в YouTube.

Специалист отметила, что хорошо помнит ситуацию с Черкасской, так как была на том турнире с Алексеем Ягудиным.

«На тех соревнованиях я увидела, что она тяжело больна.

Понимаете, я точно это помню. С головой, может, и плохо у меня, но память хорошая», — добавила заслуженный тренер СССР.

Ранее двукратный чемпион мира в танцах на льду Андрей Миненков высказался о конфликте Тарасовой и Родниной.