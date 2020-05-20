Экс-игрок сборной России высказался об увольнении Семина

Бывший нападающий сборной России Иван Саенко поделился мнением об увольнении Юрия Семина из московского «Локомотива».

14 мая стало известно, что «Локомотив» не стал продлевать соглашение со специалистом. Вместо Семина был назначен сербский тренер Марко Николич, однако многие фанаты «железнодорожников» остались недовольны решением, принятым в клубе.

«Если расстаешься с легендой клуба, дождись решения: будет сезон доигран или нет. Если не был бы, то понятно: с человеком бы распрощались и не было бы такой ситуации. Если сезон будет доигран, то на любых условиях договорись, чтобы он довел этот сезон до конца», — сказал Саенко в интервью YouTube-каналу «Поз и Кос».

Ранее сообщалось, что Булыкин прокомментировал уход Семина из «Локомотива».