В «Арсенале» не выявили случаев заражения коронавирусом

В тульском «Арсенале» не выявили случаев заражения коронавирусом, передает «Чемпионат.com».

«У нас нет ни одного положительного теста, все здоровы и готовы приступить к работе. Также сейчас работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернулись в Россию Роберт Бауэр и Юрий Лодыгин. Надеемся, это произойдет в ближайшие дни», — сказал руководитель клуба Гурам Аджоев.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «канониры» занимают седьмое место, набрав 28 очков.



Ранее футболисты и тренеры «Арсенала» сдали тесты на коронавирус .