Капитан клуба АПЛ отказался тренироваться из-за коронавируса

Капитан «Уотфорда» Трой Дини отказался тренироваться из-за угрозы заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, игрок решил не рисковать здоровьем своих близких.

«Для заражения необходим контакт лишь с одним человеком. Я не собираюсь нести инфекцию домой, моему сыну пять месяцев и у него проблемы с дыханием. Я потерял папу, бабушку, дедушку.

Для меня здоровье важнее, чем несколько фунтов в кармане», — сказал Дини.

Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» отказал каталонской «Барселоне» в обмене Миралема Пьянича на Ивана Ракитича.