В «Уфе» не обнаружены случаи заражения коронавирусом
В футбольном клубе «Уфа» не обнаружены случаи заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба башкирского клуба в Twitter.
В заявлении говорится, что футболисты теперь могут полноценно готовиться к продолжению чемпионата России, прерванного после 22 туров.
Напомним, что среди игроков Российской премьер-лиги (РПЛ) уже есть случаи инфицирования COVID-19. Пострадавшими стали три игрока московского «Динамо», а также нападающий «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан.
Ранее сообщалось, что матч белорусского футбольного чемпионата между «Смолевичами» и «Минском» перенесен из-за подозрения на наличие коронавирусной инфекции у одного из игроков.
В ФК «Уфа» все здоровы!— ФК УФА (@UfaFc) May 19, 2020
По результатам анализов, сделанных в понедельник, тесты всех футболистов, тренерского штаба и сотрудников клуба на COVID-19 дали отрицательный результат.
Теперь команда может полноценно готовится к возобновлению сезона российской Премьер-Лиги. pic.twitter.com/8D353WRf1Z