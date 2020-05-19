В «Уфе» не обнаружены случаи заражения коронавирусом

В футбольном клубе «Уфа» не обнаружены случаи заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба башкирского клуба в Twitter.

В заявлении говорится, что футболисты теперь могут полноценно готовиться к продолжению чемпионата России, прерванного после 22 туров.

Напомним, что среди игроков Российской премьер-лиги (РПЛ) уже есть случаи инфицирования COVID-19. Пострадавшими стали три игрока московского «Динамо», а также нападающий «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан.

Ранее сообщалось, что матч белорусского футбольного чемпионата между «Смолевичами» и «Минском» перенесен из-за подозрения на наличие коронавирусной инфекции у одного из игроков.