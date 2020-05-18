Напарник Хабиба рассказал о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джош Томсон, который тренируется в зале AKA вместе с Хабибом Нурмагомедовым, рассказал о состоянии отца чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Абдулманапа Нурмагомедова.

25 апреля стало известно о госпитализации Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы. В начале мая его доставили в один из госпиталей Москвы с пневмонией. Сообщалось, что тренер провел в коме неделю после инсульта.

«Он вышел из комы. Я говорил немного с Исламом Махачевым и Умаром Нурмагомедовым. С Хабибом не говорил. Они сказали, что он пришёл в себя, двигается, говорит», — заявил Томсон в интервью YouTube-каналу Weighing In.

Ранее комментатор Рамазан Рабаданов заявил, что Нурмагомедов находится в тяжелом состоянии.