Двукратный чемпион мира высказался о конфликте Тарасовой и Родниной

Двукратный чемпион мира в танцах на льду Андрей Миненков прокомментировал конфликт Татьяны Тарасовой и Ирины Родниной. Об этом сообщает RT.

По его словам, у прославленных и именитых специалистов в настоящее время нет особых причин для ожесточенного противостояния.

«Их конфликт продолжается до сих пор, потому что, видимо, обе очень болезненно восприняли произошедшее. Говорят, что единственное место, где их можно встретить вместе, — это дом Ирины Моисеевой и Андрея Миненкова.

Мне кажется, что масштаб ссоры сейчас действительно преувеличивают», — сказал Миненков.

Ранее сообщалось, что президент Федерации фигурного катания Российской Федерации (ФФКР) Александр Горшков прокомментировал конфликт Татьяны Тарасовой и Ирины Родниной.