Футболисты «Крыльев Советов» возобновят тренировки на клубной базе

Футболисты самарских «Крыльев Советов» в ближайшее время возобновят тренировочный процесс на базе клуба, передает официальный сайт команды.

«Игроки «Крыльев Советов», находящиеся в России, 18 мая соберутся в Самаре. Оперативный штаб Самарской области разрешил проведение тренировочных занятий при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм. В настоящее время решается вопрос о возвращении легионеров в расположение команды», — говорится в заявлении.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) самарцы занимают 15 место, набрав 22 очка.



Ранее сообщалось о том, что футболистов чемпионата России обяжут соблюдать социальную дистанцию.