Футболистов чемпионата России обяжут соблюдать социальную дистанцию

Футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ) обяжут соблюдать социальную дистанцию, сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на проект медицинского регламента.

Игроки будут выходить на поле без сопровождения детей. Также будут отменены обмен талисманами и вымпелами, предматчевые фотографии и презентации с участием дополнительных персон и лиц. Согласно проекту регламента, будут запрещены рукопожатия.

Рекомендуется приезд команд на нескольких автобусах. При проходе на арену расстояние между игроками и персоналом должно быть не менее двух метров. Для организации раздевалок необходимо использовать свободное пространство любых соседних помещений в качестве дополнительных площадей раздевалки.

17 марта клубы РПЛ получили регламент для ознакомления. Также проект был направлен в Роспотребнадзор для утверждения и доработок.

Розыгрыш чемпионата России был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. 15 мая Российский футбольный союз (РФС) объявил о решении возобновить сезон-2019/2020 с 21 июня.

Ранее сообщалось, что на матчах чемпионата России будут работать взрослые боллбои.