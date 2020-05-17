БАТЭ разгромил «Слуцк» и вышел на первое место в чемпионате Белоруссии

В матче девятого тура высшей лиги чемпионата Белоруссии по футболу борисовский БАТЭ разгромил «Слуцк».

Встреча прошла в Борисове на одноименной арене и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Неманья Милич, Игорь Стасевич и Павел Нехайчик.

После этого успеха подопечные Кирилла Ольшевского набрали 19 очков и вышли на первое место в турнирной таблице.

«Слуцк» с 16-ю баллами опустился на четвертую строчку.

Ранее сообщалось, что в очередном матче 26-го тура немецкой Бундеслиги берлинская «Герта» в гостях разгромила «Хоффейнхайм».