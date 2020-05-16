Глава Федерации биатлона Украины: не надо делать трагедии из-за смерти 200 человек

Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал ситуацию с коронавирусом, передает «Главком».

«За два месяца на Украине умерло 100 тысяч человек, из них от коронавируса — 200. Не надо делать трагедии из смерти 200 человек на 40 миллионов населения. От алкоголизма в то же время умерло 6 тысяч. Люди сидят в хрущевках, в комнатах с плесенью и грибком, и не могут выйти на улицу, пройтись по парку, подышать свежим воздухом и поднять иммунитет. Это нормально? Думаю, не было бы интернета, такой бы паники не было», — заявил Брынзак.

Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019 в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 4,6 млн человек.

Ранее игрок немецкого «Вердера» Клаудио Писсаро заразился коронавирусом.