Экс-теннисист Риос: надо расстреливать нарушителей карантина

Экс-теннисист Марсело Риос заявил о том, что к нарушителям карантина нужно применять смертную казнь.

Напомним, на Филиппинах полицейские получили право стрелять в любого нарушителя самоизоляции.

«Если убить двух людей, которые не уважают меры правительства, никто не осмелился бы гулять на улице. Это мое личное мнение. Я думаю, что если ситуация выходит из-под контроля, то нужно применять самые радикальные меры», — написал чилиец в Instagram.

Первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019 в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 4,6 млн человек.

Ранее сообщалось о том, что игрок немецкого «Вердера» Клаудио Писсаро заразился коронавирусом.