Канделаки прокомментировала решение не продлевать контракт с Семиным

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала решение руководства московского «Локомотива» не продлевать контракт с наставником красно-зеленых Юрием Семиным.

«Каким же уникальным талантом надо обладать, чтобы превратить окончание контракта своей главной легенды в трусливое увольнение? Вообще наступить на грабли в десятый раз и сделать это с феноменальной уверенностью и высокомерием — это талант. Через губу говорить с болельщиками и одновременно делать вид, что традиции клуба — это святое — какой-то новый вид русского менеджмента», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Семин трижды в российской истории возглавлял «Локомотив» (1992—2005, 2009—2010, 2016—2020). Под его руководством «железнодорожники» трижды становились чемпионами России, шесть раз завоевывали Кубок страны и трижды выигрывали Суперкубок России.

Ранее нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан поблагодарил Юрия Семина за совместную работу.