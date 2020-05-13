В Швеции футболисты не будут сдавать тесты на коронавирус перед матчами

В Швеции футболисты не будут сдавать тесты на наличие в организме коронавирусной инфекции перед матчами национального чемпионата. Об этом сообщает Associated Press.

По информации источника, игроки будут сдавать опросные листы с оценкой собственного самочувствия и отправлять их на почту клубным докторам не менее чем за два часа перед посещением тренировочного занятия или прибытия на игру.

Стоит отметить, что возобновление шведского первенства запланировано на 14 июня.

Напомним, что Швеция отказалась от введения карантинных мер из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник московского «Спартака» и самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов считает, что Российская премьер-лига (РПЛ) должна отменить вылет по итогам нынешнего сезона.