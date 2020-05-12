ЦСКА интересуется форвардом «Дженоа»

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Московский ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего «Дженоа» Антонио Санабрией, сообщает «Чемпионат.com».

Парагвайский футболист выступает за итальянский клуб на правах аренды. Игрок принадлежит севильскому «Бетису», его соглашение с испанской командой рассчитана до конца сезона-2021/2022.

Отмечается, что трансферная стоимость форварда оценивается с €6,5 млн.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Санабрия принял участие в 16 матчах, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что ЦСКА проявляет интерес к бразильцу Кака.