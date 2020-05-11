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Умер 19-летний футболист «Аталанты» Андреа Ринальди, сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что игрок перенес разрыв аневризмы мозга.

«Ты был последним на поле, кто сдавался. Ты боролся до последнего за свою жизнь. Твоя улыбка будет жить в наших сердцах. Прощай, Андреа», — говорится в сообщении клуба.

В текущем сезоне игрок выступал за клуб Серии D «Леньяно».



Ранее сообщалось о том, что Ринальди находится в реанимации с аневризмой головного мозга.