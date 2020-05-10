Три футболиста португальского клуба заразились коронавирусом

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Три футболиста португальской «Витории Гимарайнш» заразились коронавирусом, передает сайт клуба.

Игроки находятся в самоизоляции. Болезнь протекает в легкой форме. Имена спортсменов не разглашаются.

Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019 в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 4,1 млн человек.



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