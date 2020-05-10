Бой Фергюсон — Гэтжи стал лучшим на UFC 249

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Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) подвело итоги ивента 249, прошедшего в ночь с 9 на 10 мая в американском Джексонвилле, передает официальный сайт промоушена.

Так, лучшим поединком вечера был признан бой между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи, который возглавил турнир. Победу одержал Гэтжи, Фергюсону был засчитан технический нокаут.

Призовые в размере $50 тыс. за лучшее выступление получили Джастин Гэтжи и Фрэнсис Нганну, который нокаутировал Жаирзиньо Розенстрайка в первом раунде.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия в Джексонвилле.

Ранее сообщалось, что Фергюсон отправился в больницу после боя с Гэтжи.