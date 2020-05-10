Хоккеист Могильный попал в два престижных топа от ESPN
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Бывший российский игрок Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Могильный вошел в топ-лучших игроков по версии ESPN.
Издание включило Могильного в лучшие тройки «Торонто Мэйпл Лифс» и «Баффало Сейберс» за последние 30 лет.
Напомним, что игрок выступал за канадскую команду с 2001 по 2004 год, а за американскую — с 1989 по 1995 год.
Ранее сообщалось, что бывший игрок московского «Спартака» Борис Майоров высказался против увольнения Алексея Кудашова с поста главного тренера сборной России по хоккею.