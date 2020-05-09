Гимнастка Мамун высказалась о популярности фигурного катания

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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун высказалась о популярности фигурного катания, передает РИА «Новости».

Она поделилась мнением, что фигурное катание популярнее художественной гимнастке из-за большого количества интриг, которые интересы людям.

«Там же переходы от тренера к тренеру, интриги, расследования. Людям все это интересно. Еще один важный фактор популярности – интрига. В фигурном катании, к сожалению, а возможно – к счастью, есть очень большая интрига», — рассказала Мамун во время прямого эфира в аккаунте журналистки Марии Командной в Instagram.

Стоит отметить, что 6 мая бронзовый призер чемпионата Европы — 2020 Александра Трусова прекратила сотрудничество с Этери Тутбертдзе и перешла в группу олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Ранее сообщалось, что Мишина поделилась мнением об уходе Трусовой от Тутберидзе.