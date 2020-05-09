Вдова Брайанта подала в суд на полицию из-за фото с места гибели мужа
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Вдова погибшего баскетболиста Коби Брайанта Ванесса подала в суд на департамент шерифа округа Лос-Анджелес, сообщает журнал People.
Брайант приняла решение подать иск из-за фотографий, которые были сделаны полицией на месте крушения вертолета экс-баскетболиста. Снимки, на которых запечатлены обломки и тела погибших, были распространены в частном порядке. При этом отмечается, что необходимости в данных фотографиях у сотрудников полиции не было.
Коби Брайант разбился на частном вертолете в конце января 2020 года. Вместе с ним погибли еще несколько людей, в том числе и несовершеннолетняя дочь спортсмена.
Ранее сообщалось, что погибший в авиакатастрофе Коби Брайант подвергся резким оскорблениям.