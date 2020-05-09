Руководство Серии А проведет совещание по возобновлению сезона 13 мая
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Руководство Серии А проведет совещание по возобновлению сезона 13 мая, сообщает Football Italia.
По информации источника, заседание будет проводиться с участием представителей всех клубов чемпионата Италии. Основным вопросом станет возобновление Серии А в сезоне-2019/20, а также нюансы передачи телевизионных прав телевещателям.
Примечательно, что на предыдущем собрании было решено доиграть чемпионат. Сообщается, что к тренировочному процессу футболисты смогут вернуться 18 мая.
Ранее сообщалось, что футболисты итальянской «Вероны» 8 мая возобновят тренировки.