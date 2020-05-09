Зараженный коронавирусом боец UFC контактировал с соперником Олейника

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Зараженный коронавирусом бразильский боец UFC Роналду Соуза контактировал со своим соотечественником Фабрисио Вердумом, сообщает «Спорт-Экспресс».

Промоушен принял решение отменить бой Скоузы на турнире UFC 249 против Урия Холла из-за его положительного теста на коронавирус. При этом выяснилось, что боец общался с Вердумом, который также должен выступить на этом мероприятии и провести бой против россиянина Алексея Олейника. Информации об отмене их поединка пока нет.

Информация о контакте бойцов появилась из социальных сетей, где было опубликовано видео с участием бразильцев.

Турнир UFC 249 должен пройти в ночь с 9 на 10 мая в американском городе Джексонвилле. Мероприятие изначально должно было состояться 18 апреля в Нью-Йорке, но было перенесено из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что тест участника турнира UFC 249 дал положительный результат на коронавирус.