АПЛ опасается бунта со стороны игроков при продолжении сезона
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Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) опасается, что некоторые футболисты могут выступить против доигровки сезона в условиях пандемии коронавируса, передает Mirror.
Основным вариантом продолжения сезона на сегодняшний день является проведение матчей без зрителей на восьми-десяти нейтральных стадионах.
Однако в руководстве АПЛ считают, что в каждом клубе могут быть несколько человек, которые выступят против возобновления сезона и потребуют завершить его досрочно.
Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта.
Ранее сообщалось, что Арсен Венгер высказался о возможной победе «Ливерпуля» в АПЛ.