Вратарь «Реала Сосьедад» заражен коронавирусом
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Голкипер «Реала Сосьедад» Алекс Ремиро заражен коронавирусной инфекцией, сообщает AS.
По информации источника, серологический тест на коронавирус голкипера показал положительный результат, это значит, что вероятность передачи вируса другим людям у Ремиро низкая.
ПЦР-тест, который чаще применяется для диагностики COVID-19, у футболиста оказался отрицательным.
Ремиро не был допущен до тренировок с командой, которые были возобновлены 8 мая. В клубе проинформировали, что болезнь Ремиро протекает бессимптомно, он находится на завершающей стадии выздоровления.
Ранее сообщалось, что тест участника турнира UFC 249 дал положительный результат на коронавирус.