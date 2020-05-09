Чемпион мира Рами не знает имен партнеров по футбольному клубу «Сочи»

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Действующий чемпион мира по футболу Адиль Рами рассказал о своих взаимоотношениях с игроками «Сочи», чьи цвета он в настоящее время защищает. Об этом сообщает Foot Radio.

По его словам, ему до сих пор не удалось выучить имена одноклубников.

«Я знаю только одного или двух игроков. Запомнить их всех слишком сложно. Там только имя «Александр» у пяти-шести человек.

Поэтому я обращаюсь ко всем: «Эй, бро!» — сказал Рами.

Ранее сообщалось, что главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг назвал лучший период выступления аргентинского форварда Лионеля Месси в «Барселоне».