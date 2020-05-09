«Барселона» отказалась обмениваться игроками с «Ювентусом»

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Каталонская «Барселона» отказалась обмениваться игроками с туринским «Ювентусом». Об этом сообщает Goal.

По информации источника, сине-гранатовые не желают без доплаты от «бьянконери» совершать обмен Артура на Миралема Пьянича.

Руководство действующих чемпионов Испании намерено продать своего полузащитника за крупную сумму, в то время как «Ювентус» интересуется прямым обменом.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказался о потенциальном чемпионстве «Ливерпуля» в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ).