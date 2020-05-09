Бывший тренер «Спартака» Эмери заявил, что «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Унаи Эмери заявил, что «Пари Сен-Жермен» однажды выиграет Лигу чемпионов. Об этом сообщает As.
По его словам, французским клубом руководят талантливые специалисты, способные привести его к успеху.
«Мне повезло тренировать команду в течении двух лет, и как-то мы были близки к выходу в четвертьфинал, но удача была не на нашей стороне. Обязательно настает день, когда «ПСЖ» станет чемпионом Европы», — сказал Эмери.
Ранее сообщалось, что игрок самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров высказался на тему возможного досрочного завершения сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).