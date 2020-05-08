Промоутер Усика: Кремлев не имеет права говорить об Александре
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Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика, жестко ответил генеральному секретарю Федерации бокса России Умару Кремлеву, который вызвался помочь Усику и Василию Ломаченко получить российское гражданство, передает Sportbox.
«Этот человек не имеет права упоминать имя Усика и Ломаченко. Он сам знает почему», — сказал Красюк.
Напомним, спортсмены снялись в российском документальном фильме о церкви. Боксеры попали в базу «Миротворца».
Ранее сообщалось о том, что Кремлев готов помочь Усику и Ломаченко с получением российского гражданства.