Ловчев рассказал о договорном матче «Спартака»
Экс-защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев рассказал о договорном матче столичного клуба, передает «Спорт-Экспресс».
Бывший футболист в программе «Разговор по душам» вспомнил, как «Спартак» в 1970-м году сыграл договорной матч с «Черноморцем». По словам Ловчева, до игры некоторым футболистам заплатили по 500 рублей.
«Уже к перерыву вижу — что-то не то. Всё за спину мне забрасывают и забрасывают. Говорю в перерыве Симоняну: «Никита Павлович, я играть не буду». Он перед командой встал: «Если это продолжится — я на медаль не дам наиграть этому, этому и этому...» — рассказал Ловчев.
Для «Спартака» этот матч роли не играл, команда шла третьей в чемпионате, а их противник боролся за право остаться в высшем дивизионе.
Ранее сообщалось, что экс-врач «Спартака» прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.