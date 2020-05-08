Ловчев рассказал о договорном матче «Спартака»

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Экс-защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев рассказал о договорном матче столичного клуба, передает «Спорт-Экспресс».

Бывший футболист в программе «Разговор по душам» вспомнил, как «Спартак» в 1970-м году сыграл договорной матч с «Черноморцем». По словам Ловчева, до игры некоторым футболистам заплатили по 500 рублей.

«Уже к перерыву вижу — что-то не то. Всё за спину мне забрасывают и забрасывают. Говорю в перерыве Симоняну: «Никита Павлович, я играть не буду». Он перед командой встал: «Если это продолжится — я на медаль не дам наиграть этому, этому и этому...» — рассказал Ловчев.

Для «Спартака» этот матч роли не играл, команда шла третьей в чемпионате, а их противник боролся за право остаться в высшем дивизионе.

Ранее сообщалось, что экс-врач «Спартака» прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.