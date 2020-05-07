Французские спортсмены могли заразиться коронавирусом в октябре на Играх в Ухане

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Французские спортсмены, участвовавшие во Всемирных военных играх в Ухане, могли заразиться и переболеть коронавирусом COVID-19 до того, как данная инфекция была зафиксирована врачами. Об этом сообщает ТАСС.

Соревнования прошли в Китае с 18 по 27 октября 2019 года. В декабре же именно в Ухане была зафиксирована вспышка COVID-19.

Газета Le Figaro провела опрос среди французский спортсменов, которые участвовали в Играх в Китае. Некоторые из опрошенных заявили, что после возвращения домой им пришлось обращаться к врачам за медицинской помощью. У всех заболевших имелись симптомы, схожие с теми, что имеет коронавирус нового типа.

«На тех Играх многие спортсмены заболели. Недавно я говорила с доктором нашей команды, и он сказал, что, скорее всего, у нас был коронавирус, поскольку в то время многие члены французской делегации одновременно заболели», — заявила серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в пятиборье француженка Элоди Клувель.

При этом в медицинском штабе французской делегации подчеркнули, что ни один из участников соревнований не обращался к врачам с симптомами, которые проявляются и болеющих COVID-19.

По последним данным Университета Джона Хопкинса, во всем мире коронавирусом COVID-19 заразились более 3,8 млн человек, умерли — почти 268 тыс. человек. Франция занимает шестое место в списке стран по количеству зафиксированных случаев заражения (более 177 тыс.) и является одним из лидеров по летальным исходам (25 813).