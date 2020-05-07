Состояние госпитализированного Федуна оценивается как стабильное

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Состояние госпитализированного владельца футбольного клуба «Спартак-Москва» Леонида Федуна оценивается как стабильное. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, болезнь у 64-летнего вице-президента «Лукойла» протекает в легкой форме.

Госпитализация Федуна являлась плановой после сдачи положительного теста на коронавирус, в настоящее время его жизни ничто не угрожает.

Напомним, что в настоящее время в России COVID-19 выявлен у более чем 175 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Леонид Федун попал в больницу в связи с положительными анализами на наличие в организме коронавирусной инфекции.