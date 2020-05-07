Владелец «Спартака» Федун попал в больницу с коронавирусом

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Владелец футбольного клуба «Спартак-Москва» Леонид Федун попал в больницу в связи с положительными анализами на наличие в организме коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

По официальной информации, в Российской Федерации зафиксировано 177 160 случаев заражения COVID-19. Из них скончались 1 625 человек.

«Клуб желает скорейшего выздоровления Леониду Арнольдовичу!» — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов показал винт, находившийся в его ноге до операции, связанной с разрывом крестообразных связок.