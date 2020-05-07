Экс-игрок «Спартака» Савичев может перейти в «Балтику»

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Полузащитник красноярского «Енисея» Константин Савичев может перейти в калининградскую «Балтику». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, балтийский клуб ищет усиление с целью выйти по итогам предстоящего сезона в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Напомним, что Савичев выступал за махачкалинский «Анжи», вторую команду «Спартака», а также за «СКА-Хабаровск».

Отметим, что в сферу интересов «Балтики» также входит Константин Ковалев, играющий за курский «Авангард».

Ранее сообщалось, что президент «Лиона» Жан-Мишель Олас призвал возобновить чемпионат Франции.