Квят рассказал о своем отношении к России
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Гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал о своем отношении к России, передает Beyond the grid.
Квят живет в Италии с 11 лет. Сейчас российскому пилоту «Формулы-1» 26 лет.
«Россия — по-прежнему важная часть меня. Но, конечно, за время жизни в Италии я впитал и много итальянских черт. Без сомнений, Италия тоже в моем сердце. Я люблю обе страны», — поделился он.
Ранее сообщалось, что «Феррари» сделала Феттелю второе предложение по новому контракту.