UFC опубликовал афишу к турниру 249
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Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал афишу к предстоящему турниру 249, сообщает «Спорт-Экспресс».
Турнир, который изначально должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке, перенесен из-за пандемии коронаивруса и пройдет в ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле (штат Флорида, США).
Главным боем мероприятия станет поединок между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.
Ранее сообщалось, что Олейник прибыл в Джексонвилл на турнир UFC 249.
A CARD FOR THE AGES. �� #UFC249 pic.twitter.com/HtjvX4XlPE— UFC (@ufc) May 5, 2020