UFC опубликовал афишу к турниру 249

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Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал афишу к предстоящему турниру 249, сообщает «Спорт-Экспресс».

Турнир, который изначально должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке, перенесен из-за пандемии коронаивруса и пройдет в ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле (штат Флорида, США).

Главным боем мероприятия станет поединок между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.

Ранее сообщалось, что Олейник прибыл в Джексонвилл на турнир UFC 249.