Олейник прибыл в Джексонвилл на турнир UFC 249
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Российский боец Алексей Олейник прибыл в Джексонвилл на турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249, сообщает ТАСС.
Об этом проинформировал сам спортсмен.
Примечательно, что до Джексонвилла боец добирался на машине, как и планировал ранее. От места, где он живет, до места проведения турнира — 400 километров.
На турнире, который состоится в ночь на 10 мая, Олейник проведет бой против бразильского спортсмена Фабрисио Вердума.
Ранее сообщалось, что тест Фергюсона на коронавирус дал отрицательный результат.