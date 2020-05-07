Олейник прибыл в Джексонвилл на турнир UFC 249

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Российский боец Алексей Олейник прибыл в Джексонвилл на турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249, сообщает ТАСС.

Об этом проинформировал сам спортсмен.

Примечательно, что до Джексонвилла боец добирался на машине, как и планировал ранее. От места, где он живет, до места проведения турнира — 400 километров.

На турнире, который состоится в ночь на 10 мая, Олейник проведет бой против бразильского спортсмена Фабрисио Вердума.

Ранее сообщалось, что тест Фергюсона на коронавирус дал отрицательный результат.