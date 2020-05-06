Промоутер предложил Тайсону провести бой с Емельяненко или Харитоновым

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Российский промоутер Владимир Хрюнов сделал громкое заявление у себя в Instagram-аккаунте.

Он предложил легенде мирового бокса Майку Тайсону выйти в ринг на турнире организации World Total Kombat Federation (WTKF) в Белоруссии. По словам промоутера, оппонентом 53-летнего американца мог бы стать один из российских бойцов смешанных единоборств — Александр Емельяненко или Сергей Харитонов.

«Майк Тайсон против Сергея Харитонова? Или Александра Емельяненко? Как вам, будете смотреть? Я предложил Железному Майку, который находится сейчас в невероятной форме, бой по правилам бокса в Белоруссии в рамках турнира WTKF. И он не против. Осталось лишь договориться с нашими бойцами», — написал Хрюнов в соцсети.

Стоит отметить, что незадолго до этого прославленный американец заявил о желании вернуться в спорт ради благотворительных поединков.

Ранее Емельяненко высмеял Соловьева и Джигурду.