Сезон Бундеслиги не возобновится 15 мая

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Сезон немецкой Бундеслиги не возобновится 15 мая, передает Daily Mail.

Немецкое правительство настаивает на том, что все клубы должны уйти на двухнедельный карантин. Многие команды возобновили тренировочный процесс, ожидая старт турнира.

Сезон планируется возобновить 22 мая.

Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019 в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 3,7 млн человек.

Ранее сообщалось о том, что в немецких клубах выявлено 10 случаев заражения коронавирусом.