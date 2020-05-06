Команда второй Бундеслиги ушла на карантин в полном составе

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Команда второй немецкой Бундеслиги «Эрцгебирге Ауэ» ушла в полном составе на карантин, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, помощник наставника клуба сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

«Мы находимся в контакте с органами здравоохранения и проинформировали о сложившейся ситуации», — говорится в заявлении.

Чемпионат Германии может возобновиться 15 мая.



Ранее сообщалось о том, что Бундеслига возобновится 15 мая, несмотря на коронавирус в «Кельне».