Команда второй Бундеслиги ушла на карантин в полном составе
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Команда второй немецкой Бундеслиги «Эрцгебирге Ауэ» ушла в полном составе на карантин, сообщает официальный сайт клуба.
Напомним, помощник наставника клуба сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.
«Мы находимся в контакте с органами здравоохранения и проинформировали о сложившейся ситуации», — говорится в заявлении.
Чемпионат Германии может возобновиться 15 мая.
Ранее сообщалось о том, что Бундеслига возобновится 15 мая, несмотря на коронавирус в «Кельне».