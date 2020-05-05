Отец Хабиба госпитализирован в больницу Москвы

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Отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа доставили в одну из больниц Москвы. Об этом заявил друг семьи, судья олимпийской категории по спортивной борьбе Убайдула Османов.

Он отметил, что несколько дней назад Нурмагомедов-старший говорил, что идет на поправку.

«3 мая мне позвонил его близкий родственник, сказал, что ему вдруг стало плохо и спецбортом его доставили в Москву. Я полагаю, что были проблемы с сердцем», — цитирует Османова РИА «Дагестан».

25 апреля стало известно, что 57-летний специалист был госпитализирован с подозрением на пневмонию.

Ранее экс-боец UFC Олег Тактаров поделился информацией о здоровье Абдулманапа Нурмагомедова.