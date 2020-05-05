Тактаров: я простил Хабиба

<img src="//img.gazeta.ru/files3/25/10534025/Taktarov-pic905-895x505-50334.jpg">

Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров рассказал о своих взаимоотношениях с семьей Нурмагомедовых. Прославленный ветеран подвергся критике со стороны болельщиков после того, как назвал Хабиба «ваххабитом».

Как утверждает актер сейчас, все его проблемы с Нурмагомедовым в прошлом.

«С Абдулманапом (отцом Хабиба. — «Газета.Ru@) у нас ровно, Хабиба я простил, про Кавказ меня подставил один козел, но это ладно, народ уже знает. Даже не знаю, придумайте что-нибудь, на то вы и хейтеры, вперед! Как же без вас жить», — рассказал Тактаров в прямом эфире в Instagram.

Ранее Тактаров высказался о возможном реванше Хабиб — Конор Макгрегор.