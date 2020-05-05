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Российский форвард «Сельты» Федор Смолов прилетел в Испанию, передает «Чемпионат». Несмотря на закрытые границы, атлет смог вылететь из России частным самолетом с разрешения МИД родной страны.

Отечественный футболист будет готовиться с командой из Виго к возобновлению сезона-2019/2020, приостановленного из-за пандемии коронавируса, информирует TV Galicia. Однако сразу приступить к тренировкам спортсмен не сможет: для начала ему придется провести 14 дней на карантине.

Стоит отметить, что форвард покинул Испанию, чтобы на время пандемии COVID-19 быть в России с семьей.

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