Признанный погибшим экс-игрок «Шальке» найден живым

<img src="//img.gazeta.ru/files3/421/13065421/RIAN_5902530.HR-pic905-895x505-72803.jpg">

Бывший защитник «Шальке-04» Хианник Камба, признанный погибшим четыре года назад, найден живым. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, смерть Камбы, зафиксированная в 2016-м, была сфальсифицирована. Тогда говорилось, что игрок погиб в автомобильной аварии, после чего его супруга получила шестизначную сумму по страховке. Она предоставляла в страховое агентство документы, которые, как предполагается, могли быть подделаны. Сейчас прокуратура ведет расследование.

Уточняется, что 33-летний Камба проживает в Гельзенкирхене и работает химиком в энергетической компании в Германии.

Ранее сообщалось, что в немецких клубах выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом.