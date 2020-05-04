Луческу — о Кокорине: «Зенит» не может оставить игрока с тюремным прошлым

<img src="//img.gazeta.ru/files3/147/13021147/picture-pic905-895x505-36591.jpg">

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о будущем форварда Александра Кокорина в стане сине-бело-голубых.

С зимы нападающий выступает на правах аренды в «Сочи». Его контракт с «Зенитом» истекает будущим летом.

Я был уверен, что «Зенит» его куда-то отправит. Слова о том, что клуб его ждет, были лишь поддержкой в трудной ситуации. «Зенит» не может оставить игрока с тюремным прошлым.

Поехать в Европу — отличный вариант для него. Точно лучше, чем оставаться в России, потому что ни один большой клуб после истории с тюрьмой его не пригласит. Думаю, Кокорину подошли бы бельгийская или немецкая лиги. А возможно, и чемпионат Италии», — приводит слова Луческу Sport24.

Ранее Кокорину посоветовали уехать в Европу.