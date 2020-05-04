Комитет по этике РФС может рассмотреть высказывание Шалимова о дармоедах

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Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) может рассмотреть высказывание главного тренера грозненского «Ахмата» Игоря Шалимова о бомжах и дармоедах. Об этом сообщает «СЭ».

Как заявил глава комитета Семен Андреев, в случае поступления обращения со стороны руководителей федерации или Российской премьер-лиги (РПЛ) будет проведено расследование обстоятельств дела и вынесено соответствующее решение.

Отметим, что в настоящее время никаких заявлений в комитет по этике направлено не было.

Ранее сообщалось, что Игорь Шалимов прокомментировал свое высказывание про бомжей и дармоедов.