Комитет по этике РФС может рассмотреть высказывание Шалимова о дармоедах
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) может рассмотреть высказывание главного тренера грозненского «Ахмата» Игоря Шалимова о бомжах и дармоедах. Об этом сообщает «СЭ».
Как заявил глава комитета Семен Андреев, в случае поступления обращения со стороны руководителей федерации или Российской премьер-лиги (РПЛ) будет проведено расследование обстоятельств дела и вынесено соответствующее решение.
Отметим, что в настоящее время никаких заявлений в комитет по этике направлено не было.
Ранее сообщалось, что Игорь Шалимов прокомментировал свое высказывание про бомжей и дармоедов.