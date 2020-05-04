Стала известна причина смерти 13-летнего хоккеиста-инвалида

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Президент Детской следж-хоккейной лиги Анастасия Барадачева прокомментировала гибель 13-летнего хоккеиста Рафаэля Зиновьева. По ее словам, причиной смерти стали проблемы с сердцем. При этом, как отметила глава лиги, спортсмен на протяжении двух дней находился в состоянии искусственной комы.

«Он два дня в коме был, умер из-за проблем с сердцем. Сердце подключили к аппарату, но в сознание он так и не пришел», — цитирует Барадачеву РИА «Новости».

Игрок защищал цвета команды Red Rocket.

Следж-хоккей является разновидностью хоккея. Люди с ограниченными возможностями для передвижения используют сани. Данный вид спорта включен в программу Паралимпийских игр.